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Отвечать за городское хозяйство в Ярославле будет Сергей Тальянов
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Отвечать за городское хозяйство в Ярославле будет Сергей Тальянов 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Директором департамента городского хозяйства мэрии Ярославля назначен Сергей Тальянов, сообщает пресс-служба.
Досье
Сергей Юрьевич Тальянов родился в 1979 году в Ивановской области.
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