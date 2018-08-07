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В Марксе владелец кафе эксплуатировал подростков
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В Марксе владелец кафе эксплуатировал подростков 

АиФ 16 часов назад
Фото: АиФ
В Марксе Саратовской области хозяин общепита поплатится штрафом за эксплуатацию труда несовершеннолетних. Как сообщили «АиФ-Саратов» в областной прокуратуре в кафе «Fusion», где предлагают суши и пиццы, трудились подростки.
Кафе расположено на проспекте Ленина, 10 «а» и принадлежит ИП Дубовскому.
Школьники не прошли медосмотр, и в принципе, не были официально трудоустроены.
Зарплату они не видели с 4 июня, хотя рабтали и ночью и сверхурочно. Данными заинтересовалась Гострудинспекция, и после вмешательства прокуратуры подросткам вернули заработанные 9500 рублей.
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