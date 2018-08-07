В Марксе владелец кафе эксплуатировал подростков

Марксе Саратовской области хозяин общепита поплатится штрафом за эксплуатацию труда несовершеннолетних. Как сообщили «АиФ-Саратов» в областной прокуратуре в кафе «Fusion», где предлагают суши и пиццы, трудились подростки.

Кафе расположено на проспекте Ленина, 10 «а» и принадлежит ИП Дубовскому.

Школьники не прошли медосмотр, и в принципе, не были официально трудоустроены.