Криптовалюту и экономику обсудят на лекции в Северо-Восточном округе

На северо-востоке столицы в ближайший вторник, 7 августа, пройдет лекция под названием «Криптовалюта и экономика». Ее прочтет доцент департамента теоретической экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Дмитрий Левандо. Всех интересующихся темой будут ждать в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

— Речь на лекции пойдет о блокчейнах, криптовалютах, крипторынках, а также об их эволюции. Дмитрий Левандо расскажет, какая из существующих экономических теорий годится для описания работы новых рынков, какую ценность представляет криптовалюта и можно ли ей доверять как платежному и инвестиционному инструменту, — пояснили в пресс-службе выставки.

Кроме того, лекция поможет найти ответы на вопросы о том, почему одни криптовалюты оказались более востребованными и популярными, чем другие, как на цифровые валюты смотрят регулирующие органы различных стран и какие дальнейшие перспективы у них существуют.

Начало мероприятия 19.00 по адресу проспект Мира, дом 123Б. Вход свободный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте выставочного комплекса. (ис)