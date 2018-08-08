Сегодня в экоцентре «Битцевский лес» пройдет «Арт-среда»

Начало в 13 часов. Об этом рассказывается на странице эконцента в социальной сети.

На тематическом занятии «Арт-Среда» в экоцентре «Битцевский лес» (8 +)

специалисты «Мосприроды» покажут, как сделать из старого новое, а из ненужного необходимое. Для этого будут использованы старые газеты, журналы.

Дети включат свое воображение, чтобы рассмотреть в лесных корягах различные фигуры и лица, будут раскрашивать и давать вторую жизнь, на первый взгляд, бесполезным предметам.

Мероприятие бесплатное. Адрес эколого-просветительского центра «Битцевский лес»: Новоясеневский туп., д. 1, стр. 3.