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Суд закрыл кафе в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете
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Суд закрыл кафе в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Ленинский районный суд закрыл кафе быстрого обслуживания «Бон Буфет» в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Деятельность кафе приостановили на три месяца. В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Инцидент произошёл в конце июля в летнем шатре на базе «Таёжная». Блюда для банкета готовили в «Бон Буфете». После застолья гости обратились в больницу. У них обнаружили кишечную инфекцию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.
RT на русском: последние новости
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