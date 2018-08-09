Суд закрыл кафе в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете 

Ленинский районный суд закрыл кафе быстрого обслуживания «Бон Буфет» в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Деятельность кафе приостановили на три месяца. В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Инцидент произошёл в конце июля в летнем шатре на базе «Таёжная». Блюда для банкета готовили в «Бон Буфете». После застолья гости обратились в больницу. У них обнаружили кишечную инфекцию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.