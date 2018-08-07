Ещё
В парке «Кузьминки-Люблино» дети узнают о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке «Кузьминки-Люблино» дети узнают о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях 

Управа района Люблино 7 августа 2018
Фото: Мое Люблино
Занятие, посвященное правилам поведения на особо охраняемых природных территориях, соберет юных экологов в парке «Кузьминки-Люблино» 8 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь «Мосприроды» по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.
— Занятие состоится в рамках проекта «Зеленая школа мельника Кузьмы», цель которого — увлечь детей изучением окружающей природы. Дети получают знания о растениях, животных, весело и с пользой проводят время, — добавила Мария Антонова.
Начало в 11.00. Посетить занятие можно бесплатно, зарегистрировавшись по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru.
Парк «Кузьминки-Люблино» расположен по адресу улица Кузьминская, 10. (ео)
Управа района Люблино: последние новости
Праздники во дворах провели в районе Люблино На Проектируемом проезде №933 отремонтировали светофор Территорию возле мемориала работникам Люблинского завода благоустроят
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Дмитрий Брусникин38
Алехина покинула Россию вопреки запрету268
Неожиданное предложение Жириновского и другие события дня17
Два самолета столкнулись в Стамбуле5
В России резко похолодает7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение