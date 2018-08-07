В парке «Кузьминки-Люблино» дети узнают о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях

Занятие, посвященное правилам поведения на особо охраняемых природных территориях, соберет юных экологов в парке «Кузьминки-Люблино» 8 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь «Мосприроды» по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова

— Занятие состоится в рамках проекта «Зеленая школа мельника Кузьмы», цель которого — увлечь детей изучением окружающей природы. Дети получают знания о растениях, животных, весело и с пользой проводят время, — добавила Мария Антонова.

Начало в 11.00. Посетить занятие можно бесплатно, зарегистрировавшись по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru.

Парк «Кузьминки-Люблино» расположен по адресу улица Кузьминская, 10. (ео)