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Оператор БПЛА из России установил рекорд в стрельбе из автомата Калашникова
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Оператор БПЛА из России установил рекорд в стрельбе из автомата Калашникова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Капитан Игорь Кайдаш набрал 97 очков из ста возможных на международном конкурсе «Соколиная охота» в Казахстане
Начальник российского расчета беспилотного летательного аппарата капитан Игорь Кайдаш набрал 97 очков из ста возможных в стрельбе из автомата Калашникова на международном конкурсе «Соколиная охота» в Казахстане. На втором месте — военнослужащий из Казахстана.
В общем зачете российская команда заняла второе место с результатом 372 балла, уступив хозяевам три балла. На третьем месте — Белоруссия.
Завтра, 8 августа состоится финальный этап конкурса — «Эстафета», в ходе которой участники будут состязаться в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки площадью 9–25 км2 на удалении от точки запуска БПЛА от 10 до 35 км. В каждом районе по одному объекту разведки.
Конкурс «Соколиная охота» проходит на полигоне «Матыбулак» на юге Казахстана. В нем принимают участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и России.
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