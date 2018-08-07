Оператор БПЛА из России установил рекорд в стрельбе из автомата Калашникова

Капитан Игорь Кайдаш набрал 97 очков из ста возможных на международном конкурсе «Соколиная охота» в Казахстане

Начальник российского расчета беспилотного летательного аппарата капитан Игорь Кайдаш набрал 97 очков из ста возможных в стрельбе из автомата Калашникова на международном конкурсе «Соколиная охота» в Казахстане. На втором месте — военнослужащий из Казахстана.

В общем зачете российская команда заняла второе место с результатом 372 балла, уступив хозяевам три балла. На третьем месте — Белоруссия

Завтра, 8 августа состоится финальный этап конкурса — «Эстафета», в ходе которой участники будут состязаться в поиске объектов последовательно в трех районах ведения разведки площадью 9–25 км2 на удалении от точки запуска БПЛА от 10 до 35 км. В каждом районе по одному объекту разведки.