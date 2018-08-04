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«Роснефть» поможет семьям погибших при крушении Ми-8
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«Роснефть» поможет семьям погибших при крушении Ми-8 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Семьи погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае получат не только страховые выплаты, но и необходимую дополнительную материальную и социальную поддержку, говорится в сообщении "Роснефти".
Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций.
"Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших", — говорится в сообщении.
Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск, добавляется в материале.
Согласно информации на сайте «ЮТэйр-Вертолетные услуги», пассажиры рухнувшего в Красноярском крае Ми-8 застрахованы в "Согазе" на 2 миллиона рублей. Согласно закону об ОСГОП, выплата на случай смерти составляет 2 миллиона рублей (+25 тысяч рублей на погребение). Выплата на случай причинения вреда имуществу пассажира составляет до 23 тысяч рублей.
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