«Роснефть» поможет семьям погибших при крушении Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу "ЮТэйр" ) потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернее общество «Роснефти») и подрядных организаций.

"Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших", — говорится в сообщении.

Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск , добавляется в материале.