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23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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23 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 31 минуту назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Алена Хмельницкая показала красавицу дочь: «Моя Покахонтас. Лучший аквагрим за 8 лет». Павел Воля и Ляйсан Утяшева проводят время с детьми: «Четыре человека. Один день. Лето. Розовая ткань между мной и Ляйсан — это София».
Оксана Фандера показала забавное фото:
Иосиф Пригожин и Валерия проводят время с детьми: «Неплохо посидели в кругу семьи @valeriya @arseniy_shulgin. Следующая остановка Абакан», — написал глава семейства.
Светлана Пермякова с дочерью готовятся к школе, пока — морально: «Всем привет! Осень приближается, и мы с Варюшей отправились в »Детский мир" за новыми вещами. И хотя нам в школу в следующем году, Варя уже с интересом наблюдала, как другие дети примеряют красивую школьную форму и обувь, выбирают рюкзаки и тетрадки с любимыми героями. Мы, конечно, не сдержались и примерили это чудесное платье! А вы как считаете, идет Варе школьная форма?»
Марьяна Спивак похвасталась добычей.
Фото: instagram
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Комментарии  Ещё 21 источник 
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