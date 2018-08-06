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В Японии создали 10-летнего андроида-ребенка
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В Японии создали 10-летнего андроида-ребенка 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Японский робототехник из Университета Осака Хироси Исигуро представил миру свою новую работу.
Хироси Исигуро создал робота-мальчика по имени Ибуки. Рост новой работы робототехника всего 120 сантиметров, а вес — 37 килограммов. По словам изобретателя, создавая робот, он основывался на параметрах 10-летнего мальчика. Лицо и руки Ибуки изготовлены из латекса, напоминающего человеческую кожу. А каркас сделан из углерода и пластика. Робот может передвигаться на четырех колесах. Во время перемещений движения робота схожи с человеческими: он также двигается в такт и шевелит руками. Кроме того «мальчик» может улыбаться. В теле Ибуки стоит 47 двигателей, которые помимо прочего позволяют ему держать вещи руками.
По словам разработчика, Ибуки создан для общения и помощи людям. Он будет еще дорабатываться. Ранее Исигуро создал несколько роботов, в том числе и копию себя, которая иногда заменяет его на лекция.
Фото: YouTube
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