Ещё
Новость из мира андроидов: ребенок Ибуки свободно перемещается, вздрагивает и улыбается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новость из мира андроидов: ребенок Ибуки свободно перемещается, вздрагивает и улыбается 

ИноСМИ 3 августа 2018
Фото: ИноСМИ
Ребенок-андроид, который может свободно передвигаться на четырех колесах, впервые был показан прессе в Национальном музее развивающейся науки и инноваций («Мирайкан») в Токио.
Представленного человекоподобного робота зовут Ибуки. Он разработан группой исследователей из Университета Осака во главе с профессором Хироси Исигуро (Hiroshi Ishiguro), ведущим специалистом в стране по созданию андроидов. Создатели продолжают работу по совершенствованию своего детища, пытаясь сделать его еще более похожим на настоящего человека. Одно из направлений совершенствования — свободное общение с людьми. Сейчас робот уже умеет показывать дорогу к месту назначения, — сообщает «Ёмиури симбун».
Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес — 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка, поэтому и выглядит менее устрашающим, чем другие роботы.
Его каркас изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты «кожей» из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах, со специальным суставом на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким покачиванием. Его тело содержит в общей сложности 47 двигателей, позволяющих ему улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать руками.
Исследователи планируют добавить новые функции для более естественного общения с людьми, а также научить выражать свои эмоции с помощью жестов. Они также работают над тем, чтобы в будущем робот ходил на двух ногах.
«В скором времени андроид сможет совершать прогулки вместе с людьми и делиться с ними опытом», сказал Исигуро.
ИноСМИ: последние новости
Япония посылает войска в Россию Российские «Свидетели Иеговы» скрываются от религиозных гонений в Финляндии Большая мобилизация: Никол почувствовал угрозу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре41
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну57
Украина выразила протест из-за действий Путина229
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ117
Россиян лишают популярного курорта79
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
02:19
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Происшествия Криминал
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение