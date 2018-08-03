Новость из мира андроидов: ребенок Ибуки свободно перемещается, вздрагивает и улыбается

Ребенок-андроид, который может свободно передвигаться на четырех колесах, впервые был показан прессе в Национальном музее развивающейся науки и инноваций («Мирайкан») в Токио.

Представленного человекоподобного робота зовут Ибуки. Он разработан группой исследователей из Университета Осака во главе с профессором Хироси Исигуро (Hiroshi Ishiguro), ведущим специалистом в стране по созданию андроидов. Создатели продолжают работу по совершенствованию своего детища, пытаясь сделать его еще более похожим на настоящего человека. Одно из направлений совершенствования — свободное общение с людьми. Сейчас робот уже умеет показывать дорогу к месту назначения, — сообщает «Ёмиури симбун».

Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес — 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка, поэтому и выглядит менее устрашающим, чем другие роботы.

Его каркас изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты «кожей» из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах, со специальным суставом на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким покачиванием. Его тело содержит в общей сложности 47 двигателей, позволяющих ему улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать руками.

Исследователи планируют добавить новые функции для более естественного общения с людьми, а также научить выражать свои эмоции с помощью жестов. Они также работают над тем, чтобы в будущем робот ходил на двух ногах.

«В скором времени андроид сможет совершать прогулки вместе с людьми и делиться с ними опытом», сказал Исигуро.