Волгоградская прокуратура нашла 300 нарушений в тарифах ЖКХ

Прокуратура выявила более 300 нарушений с сфере ЖКХ в Волгоградской области во время проверки того, как в регионе соблюдается законодательство о ценообразовании в жилищно-коммунальном комплексе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отдельных зафиксированных случаях тарифные решения принимались при отсутствии экономического обоснования затрат коммунальных предприятий. Так, в Жирновском районе был установлен тариф на сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов МУП «Горхоз» без документального подтверждения расходов. К настоящему моменту с подачи прокуратуры тариф скорректирован.

В Городищенском районе СНТ «Заря» взимало с потребителей плату за электроэнергию при отсутствии установленного в соответствии с законом тарифа, а только на основании решения правления товарищества.

Кроме того, в ходе проверок были установлены случаи неполного перечисления УК поступающих от населения коммунальных платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций. Так, в Кировском районе Волгограда

ТСЖ «Братский» не перечислило почти три миллиона рублей.

По выявленным прокурорами нарушениям в сфере ЖКХ возбуждались уголовные дела на территории Волгограда, а также Клетского, Ленинского, Ольховского районов.