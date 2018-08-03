Драка в День ВДВ произошла в центре Петрозаводска

Случившееся на тротуаре возле торгового центра попало на запись камеры видеонаблюдения.

2 августа в 17:14 на проспекте Ленина возле ТРЦ «Макси» произошла драка. Как сообщает «МК в Карелии» со ссылкой на очевидцев, молодой человек с куском облицовочной плиты подошел к компании разговаривавших мужчин и с размаху ударил по голове одного из них. Жертва упала, а приятели потерпевшего швырнули нападавшего на асфальт.

Человек с разбитой головой покинул место происшествия, его обидчик остался лежать до приезда медиков. Все это время возле него находился капитан МЧС , случайно проходивший мимо и увидевший лежащего человека. До появления врачей офицер следил за состоянием пострадавшего. По данным издания, полиция на месте схватки так и не появилась.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».