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Драка в День ВДВ произошла в центре Петрозаводска
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Драка в День ВДВ произошла в центре Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Случившееся на тротуаре возле торгового центра попало на запись камеры видеонаблюдения.
2 августа в 17:14 на проспекте Ленина возле ТРЦ «Макси» произошла драка. Как сообщает «МК в Карелии» со ссылкой на очевидцев, молодой человек с куском облицовочной плиты подошел к компании разговаривавших мужчин и с размаху ударил по голове одного из них. Жертва упала, а приятели потерпевшего швырнули нападавшего на асфальт.
Человек с разбитой головой покинул место происшествия, его обидчик остался лежать до приезда медиков. Все это время возле него находился капитан МЧС, случайно проходивший мимо и увидевший лежащего человека. До появления врачей офицер следил за состоянием пострадавшего. По данным издания, полиция на месте схватки так и не появилась.
Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».
По материалам: ptzgovorit.ru
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