На Волге испытали уникальный плавающий дрон

Проект разработала команда студентов Тольяттинского госуниверситета совместно с исследовательским центром робототехники. Финальные испытания плавающего дрона прошли на берегу Волги. Его корпус изготовлен из стекловолокна, герметичный блок управления прикрывает пара солнечных батарей. Заряда судну даже в самый пасмурный день хватает на четыре-шесть часов полноценной работы.

Беспилотник может курсировать по любому маршруту, например, в местах возможных сбросов или у очистных сооружений. Он оснащен несколькими объединенными в сенсорную систему датчиками: полученные данные по составу воды не только сохраняются на съемном носителе, но и в режиме онлайн передаются на берег. «То есть он передает собранные данные в Интернет еще до того, как вернется обратно на базу. Это исключает различные манипуляции с анализами. Такие дроны могли бы помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды», — объясняют разработчики.

Стоимость плавающего беспилотника в несколько раз меньше заграничных аналогов. Как пояснили «РГ» в исследовательском центре, на примете уже есть потенциальные заказчики.

Во время финальных испытаний дрон показал, что в Волге не хватает кислорода. Возможной причиной, по мнению экологов, стало сезонное цветение воды. Если бы было зафиксировано превышение содержания биогенных азотсодержащих элементов, это говорило бы о свежем выбросе таких веществ. И стало бы уже сигналом для экологических служб, что, согласитесь, актуально в условиях того же промышленного Тольятти

Беспилотник может курсировать по любому маршруту. И полученные данные по составу воды в режиме онлайн передавать на берег

Наличие таких дронов актуально для всего Поволжья. Как сообщили «РГ» в правительстве Самарской области со ссылаются на мнения экспертов, главной проблемой волжской воды является неудовлетворительное состояние коммунальных и промышленных очистных сооружений. По данным мониторинга качества воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, проводимого ФГБУ «Приволжское УГМС», на протяжении ряда лет вода характеризуется в основном как «загрязненная». Сложившаяся ситуация требует принятия комплексных мер по модернизации, проектированию и строительству очистных сооружений. В регионе сформирован даже паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга на территории Самарской области » со сроком реализации с марта 2018 до конца 2025 года. Он включает в себя 40 мероприятий.

В свою очередь, экологи говорят, что требуется модернизировать очистные сооружения крупных городов на Волге. Если в 1980-х вся «грязь» в Волгу шла через малые реки: это были последствия удобрения почвы, стоки животноводческих комплексов, то в последние десять лет ученые отмечают, что загрязнение идет от городов, в том числе за счет азота и фосфора, который используется в производстве стиральных порошков. Созданные десятилетия назад очистные сооружения не были приспособлены к очистке воды от таких загрязнений.

Заслуженный эколог РФ Игорь Евланов считает, что если уже сейчас вложиться в модернизацию очистных, то через несколько лет качество воды в Волге улучшится, сократится количество сине-зеленых водорослей, характерных особенно для Куйбышевского водохранилища, в котором вода застаивается. Продукты распада водорослей существенно изменяют качество воды: уровень PH, электропроводность. Кроме того, водоросли вырабатывают губительные токсины для других растений — питательной среды планктона, который, в свою очередь, является пищей для рыбы.

Так что работы для плавающих дронов предостаточно.