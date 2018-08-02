Ростелеком отказался от многомиллионных исков к Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. / ТАСС /. Компания «Ростелеком» отказалась от многомиллионных исковых требований к правительству Новгородской области по договору на создание комплекса видеофиксации нарушений ПДД, который признан судом недействительным. Региональный бюджет избежал потери 363 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"В Арбитражном суде Новгородской области 2 августа была поставлена точка в судебном споре между ПАО «Ростелеком» и Новгородской областью. В ходе судебного заседания представитель Ростелекома сообщил, что компания отказывается от требований по иску в полном объеме", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что часть суммы, которую требовала взыскать компания, составляла 83 млн рублей. При этом общая стоимость договора, заключенного между Агентством развития Новгородской области (АРНО) и Ростелекомом, составила порядка 730 млн рублей.

В октябре 2017 года арбитражный суд Новгородской области признал контракт на установку и создание комплекса видеофиксации в регионе недействительным. Выяснилось, что в обход антимонопольного законодательства «Ростелеком» получил преимущественные условия в торгах. В правительстве отметили, что без учета стоимости имущества, которое будет возвращено Ростелекому, бюджет области избежал потери средств в размере 363 млн рублей.