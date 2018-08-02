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Ростелеком отказался от многомиллионных исков к Новгородской области
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Ростелеком отказался от многомиллионных исков к Новгородской области 

ТАСС 18 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Компания «Ростелеком» отказалась от многомиллионных исковых требований к правительству Новгородской области по договору на создание комплекса видеофиксации нарушений ПДД, который признан судом недействительным. Региональный бюджет избежал потери 363 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.
"В Арбитражном суде Новгородской области 2 августа была поставлена точка в судебном споре между ПАО «Ростелеком» и Новгородской областью. В ходе судебного заседания представитель Ростелекома сообщил, что компания отказывается от требований по иску в полном объеме", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что часть суммы, которую требовала взыскать компания, составляла 83 млн рублей. При этом общая стоимость договора, заключенного между Агентством развития Новгородской области (АРНО) и Ростелекомом, составила порядка 730 млн рублей.
В октябре 2017 года арбитражный суд Новгородской области признал контракт на установку и создание комплекса видеофиксации в регионе недействительным. Выяснилось, что в обход антимонопольного законодательства «Ростелеком» получил преимущественные условия в торгах. В правительстве отметили, что без учета стоимости имущества, которое будет возвращено Ростелекому, бюджет области избежал потери средств в размере 363 млн рублей.
Весной 2017 года глава региона Андрей Никитин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разрешении спора. Он отметил, что в документации по договору выявлены грубые нарушения, а реализация этого проекта может повлечь за собой нецелевое расходование средств областного бюджета.
По делу работали специалисты федеральной антимонопольной службы и сотрудники региональной прокуратуры. В ходе проверки было выявлено преступление по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». УМВД России по Новгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора АРНО Сергея Слупицкого. Сейчас дело находится в суде.
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