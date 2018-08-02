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Участники конкурса «Безопасная среда» из шести стран познакомились с достопримечательностями Костромы
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Участники конкурса «Безопасная среда» из шести стран познакомились с достопримечательностями Костромы 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Иностранные военнослужащие совершили прогулку по историческому центру города, ознакомились с местной кухней и сувенирами, народными ремеслами и промыслами, а также побывали в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, на объектах Костромского музея-заповедника и на набережной реки Волги.
Команды военнослужащих шести стран-участниц конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» посетили достопримечательности Костромы, которая через несколько дней отметит 866-ю годовщину основания.
Иностранные военнослужащие совершили прогулку по историческому центру города, ознакомились с местной кухней и сувенирами, народными ремеслами и промыслами, а также побывали в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, на объектах Костромского музея-заповедника и на набережной реки Волги. Экскурсии по городу для команды были организованы сотрудниками Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
В конкурсе «Безопасная среда» принимают участие команды военнослужащих вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.
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