Участники конкурса «Безопасная среда» из шести стран познакомились с достопримечательностями Костромы

Иностранные военнослужащие совершили прогулку по историческому центру города, ознакомились с местной кухней и сувенирами, народными ремеслами и промыслами, а также побывали в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, на объектах Костромского музея-заповедника и на набережной реки Волги.

Команды военнослужащих шести стран-участниц конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» посетили достопримечательности Костромы , которая через несколько дней отметит 866-ю годовщину основания.

Иностранные военнослужащие совершили прогулку по историческому центру города, ознакомились с местной кухней и сувенирами, народными ремеслами и промыслами, а также побывали в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, на объектах Костромского музея-заповедника и на набережной реки Волги. Экскурсии по городу для команды были организованы сотрудниками Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.