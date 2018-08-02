Премьер-министр Молдовы уволил руководство крупного КПП на границе

Руководство одного из крупнейших пограничных КПП Молдовы — Леушены, что на границе с Румынией , отправлено в отставку. Такое решение принял премьер-министр Павел Филип , сообщает телеканал «МИР 24». «Аргументы, что на румынской таможне приходится стоять дольше, больше не принимаются. Меня не интересуют другие таможни, меня интересует то, что происходит у нас в стране. Я считаю, что таким людям нечего делать на государственной службе», — заявил глава правительства Молдовы.

На прошлой неделе премьер-министр совершил незапланированную поездку на Леушенскую таможню. Глава молдавского правительства обнаружил несколько нарушений. В частности, пассажиров автобусов высаживали для проверки, а бесплатный туалет на самом деле оказался платным.

«Все еще взимают по два лея. В моем присутствии быстро приклеили несколько бумажек, что туалет бесплатный. Но я спрашивал людей из рядом стоящего автобуса, которые ходили в туалет и платили по два лея», — сказал Филип.

Подобные проверки планируют провести и на других постах.

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