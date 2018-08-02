Делегация КПК посетила Исландию 

Осло, 2 августа /Синьхуа/ — Как сообщается из Рейкьявика, делегация КПК во главе с заместителем заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Ван Яцзюнем с 31 июля по 2 августа посетила Исландию.
Ван Яцзюнь в рамках визита встретился с председателем Партии независимости Исландии, министром финансов и экономики Исландии Бьярни Бенедиктссоном и экс-президентом Исландии Олавуром Рагнаром Гримссоном, провел глубокий обмен мнениями с представителями важных политических партий Исландии.
Ван Яцзюнь также ознакомил представителей местной общественности с выдивнутой председателем КНР Си Цзиньпином концепцией социализма с китайской спецификой в новую эпоху и ситуацией с реализацией Китаем духа 19-го съезда КПК. —0—