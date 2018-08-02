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Борщевик в Рузском округе уничтожат на 4 тыс. га в 2018 году
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Борщевик в Рузском округе уничтожат на 4 тыс. га в 2018 году 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Более 4 тысяч гектаров земель освободят от борщевика Сосновского в 2018 году в Рузском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«С этого года впервые такая системная работа по всей Московской области с борщевиком проводится. Есть программа правительства, на 2018-2022 годы и мы в нее вошли. Мы заявили 3640 гектаров на данный момент, но в эту территорию не входят земли, которые сегодня окашивают дорожники. Поэтому фактически территория, которая подлежит окосу и где борщевик подлежит уничтожению, — более 4 тысяч гектаров», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
По его словам, на эти цели в округе потратят около 56 миллионов рублей.
«В этом году мы вошли в программу, получили 47 миллионов от области и добавили свои порядка 9 миллионов — 56 миллионов рублей. Те средства, которые есть, охватывают такую значительную площадь. Но, конечно же, объем засорения Рузского округа значительно больше», — пояснил Тарханов.
Он отметил, что, согласно технологии, сначала производится окос борщевика, после чего проводится обработка территорий химическими средствами. Единственным исключением станет территории возле водоемов, где применение химических средств запрещено законом.
Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет, на нее выделили 300 миллионов рублей.
Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».
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