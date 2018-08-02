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Экспертное мнение: Новые санкции США могут привести к дефициту бюджета РФ и ее союзу с КНР
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Экспертное мнение: Новые санкции США могут привести к дефициту бюджета РФ и ее союзу с КНР 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Новые санкции США против России, в случае их принятия, приведут к серьезному дефициту ее бюджета и союзу с Китаем, считает главный редактор сайта «Политаналитика» Борис Межуев.
Группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ, следует из текста заявления сенаторов. Проект также предусматривает новые санкции к российским политикам и бизнесменам.
ШАНС ОДОБРЕНИЯ — 50 НА 50  По словам Межуева, наиболее серьезными могут оказаться санкции, касающиеся российского госдолга.
"Это наиболее болезненные санкции, связанные с госдолгом. То есть это попытка ударить по самым болезненным точкам, по государственному финансированию", — сказал эксперт РИА Новости.
Пока законопроект не одобрен, есть шанс, что его можно будет остановить, такие попытки будут предприниматься, отметил Межуев.
"Будет попытка это остановить. Очевидно, что это попахивает безумием. Но, к сожалению, все те силы, которые пытаются это остановить, очень слабы. Те, кто делают ставку на антироссийскую направленность, они очень сильны, так как пользуются поддержкой обеих партий. За последнее время мы практически не видим внутри конгресса какого-то реалистического курса, нацеленного не на эскалацию конфликта. Любая антироссийская мера мгновенно получает поддержку", — отметил политолог.
"Я предполагаю, что это где-то пятьдесят на пятьдесят. Шанс (на утверждение законопроекта — ред.) вполне есть", — подчеркнул Межуев.
Люди, которые принимают санкции, не понимают, что ограничительные меры могут иметь только компенсационное значение, они не могут изменить линию Москвы, сказал эксперт.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И СОЮЗ С КИТАЕМ
По мнению Межуева, новые санкции, в случае их введения, могут првести к социально-экономическим проблемам в стране.
"Это приведет к серьезному дефициту российского бюджета, к огромным социальным проблемам", — указал эксперт.
Падение курса рубля также будет неизбежно, добавил он, но, скорее всего, Центробанк сделает все необходимое для укрепления национальной валюты и не допустит оттока капитала.
"Ясно, что России потребуются какие-то экстренные меры, чтобы решить эту проблему. К этому надо было готовиться самого начала. Понятно, что Америка будет делать все, чтобы удушить Россию", — считает политолог.
С другой стороны, ограничения со стороны Вашингтона сделают неизбежным союз России и Китая, отметил эксперт, и это может стать аргументом тех, кто выступает против новых антироссийских ограничений.
"Главный аргумент тех людей, которые будут пытаться это как-то прекратить — что введение подобного рода санкций делает математически неизбежным союз России с Китаем на любом основании. Пытаться оторвать Россию от Китая будет невозможно. Вопрос о выборе между США и Китаем будет снят с повестки дня. Сейчас он еще как-то дебатируется, а в этом случае ответ будет очевиден", — подытожил Межуев.
В настоящее время против России действует целый ряд санкций США, принятых из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за «вмешательства РФ» в американские выборы в 2016 году.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
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