Тотьма станет первым городом ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» 

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» внесет в список первый город, которым станет Тотьма Вологодской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу правительства региона.
Организация, которая объединяет малонаселенные пункты РФ с уникальным историко-культурным и природным наследием, пока включила в список ряд деревень и сел Архангельской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, а также республики Бурятия и Карелия. Торжественная церемония внесения Тотьмы в список «Самые красивые деревни и городки России» приурочена к Дню города — 11 августа.
Тотьму основали в 1137 году на берегу реки Сухона, в 215 километрах от Вологды.