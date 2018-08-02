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Тотьма станет первым городом ассоциации «Самые красивые деревни и городки России»
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Тотьма станет первым городом ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» 

360tv.ru 33 минуты назад
Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» внесет в список первый город, которым станет Тотьма Вологодской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу правительства региона.
Организация, которая объединяет малонаселенные пункты РФ с уникальным историко-культурным и природным наследием, пока включила в список ряд деревень и сел Архангельской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, а также республики Бурятия и Карелия. Торжественная церемония внесения Тотьмы в список «Самые красивые деревни и городки России» приурочена к Дню города — 11 августа.
Тотьму основали в 1137 году на берегу реки Сухона, в 215 километрах от Вологды.
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