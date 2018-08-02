ESM планирует перечислить последний транш помощи Греции в 15 млрд евро в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ , 2 авг — ПРАЙМ. Последний транш финансовой помощи Греции , как ожидается, будет перечислен Европейским механизмом стабильности (ESM) уже в ближайшие дни, свидетельствуют материалы ESM.

"Дополнительный меморандум о взаимопонимании с Грецией был утвержден советом управляющих (ESM — ред.) 1 августа 2018 года после завершения национальных парламентских процедур (в странах еврозоны — ред.). Сегодня Европейская комиссия подписала его от имени ESM", — говорится в материалах.

Дополнительный меморандум о взаимопонимании обновил меморандум о взаимопонимании с Грецией, который был утвержден в августе 2015 года при старте третьей программы финпомощи и обновлен в последний раз в марте 2018 года, отмечается в сообщении. «Это позволило совету директоров (ESM — ред.) одобрить выделение пятого транша, который планируется произвести в ближайшие дни», — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что размер этого последнего транша для Греции в рамках программы финансовой помощи, которая должна завершиться в августе, составит 15 миллиардов евро.