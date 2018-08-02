Законопроект об онлайн-продажах алкоголя внесен в правительство

Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании онлайн-продаж алкогольной продукции в интернете, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова . Документ внесен с разногласиями.

На первом этапе — с 1 января 2019 г. — в интернете предлагают разрешить только оптовую продажу тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Через год должны разрешить оптовую продажу в интернете всей алкогольной продукции, а розничные интернет-продажи алкоголя станут возможны только с 2022 года.

«Закон будет поэтапно распространен на различные виды алкоголя, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, прежде чем распространять этот механизм на весь рынок», — отметил Сазанов.

Законопроект вводит новые виды лицензий, учет которых позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов. Продажа пивных напитков через интернет будет возможна только теми организациями и ИП, которые будут включены в специальный реестр. Выдавать такие лицензии и включать в реестр будет Росалкогольрегулирование.

Продажа алкоголя будет возможна только через сайты зоны egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре.

«Законопроект создает условия для соблюдения легальности и обеспечения государственного контроля за дистанционной продажей алкогольной продукции в интернете. Не все ведомства согласовали законопроект, он внесен с разногласиями. Окончательное решение по дальнейшей судьбе законопроекта будет приниматься в правительстве», — сказал Сазанов.

Продажи алкоголя через интернет в России запрещены с 2008 года. За производство и продажу алкоголя без лицензии для должностных лиц предусмотрен штраф от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Штраф юридическим лицам составит 20% от годовой выручки, но не менее 3 млн руб. Физические лица заплатят за незаконную продажу алкоголя от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией продукции.

Фактически запрет не действует — алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта. Эксперты оценили доход теневого рынка интернет-торговли алкоголем в 1,7 млрд руб. в год.