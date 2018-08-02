Атермальная плёнка на лобовое стекло: стоит ли тонировать, какая разрешена по госту, как клеить и как снять

Многие автолюбители имеют тонировку на стёклах — либо заводскую, либо сделанную самостоятельно. Сейчас же вместо обычной плёнки для затемнения салона авто используется атермальная — о ней и пойдёт речь далее.

Что такое атермальная плёнкаПлюсыМинусы Виды Какие плёнки есть в автомагазинах Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ Как проверить светопропускаемостьКак поклеить и как снять плёнку Необходимые инструментыПорядок поклейки Уход за окнами после поклейки$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Что такое атермальная плёнка

Атермальная плёнка используется в автомобильном мире уже несколько лет. Она напоминает тонировку, но по функциям её превосходит. Само название говорит о её назначении — она уменьшает пропуск тепла в автомобиль: плёнка фильтрует световые волны невидимого диапазона. Она, как правило, состоит не менее чем из двухсот различных слоёв — иногда в них добавляются металлические и графитовые частицы. Может быть полностью прозрачной, а бывает с лёгким затемнением.

Как правило, такую атермальную защиту клеят на лобовое стекло, а иногда на стёкла водительской и пассажирской дверей. Она может менять цвета при разном освещении. Так, при ярком солнце защита может быть фиолетовой, голубой, зелёной, а в пасмурную погоду — почти прозрачной.

Узнайте, какую лучше плёнку выбрать для тонировки стёкол автомобиля.

С появлением конкуренции на рынке цены на такую плёнку стали доступнее. Сейчас её поклейку может позволить себе практический каждый автолюбитель в зависимости от надобности.

Плюсы

Автолюбители очень хорошо отзываются об этом ноу-хау, так как плёнка:

на 90% пропускает солнечный свет;на 98% отражает от поверхности и, соответственно, не пропускает внутрь ультрафиолет;отражает инфракрасное излучение;отражает тепло;нет сильного нагрева лобового стекла;не так сильно нагреваются приборная панель и руль авто;уменьшается температура в салоне, что снижает затраты на климат-контроль, если таковой имеется;препятствует выгоранию авто;более чем на 30% отражает блики;летом не пропускает тепло, а зимой его удерживает;защищает водителя и пассажиров от вредных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей;укрепляет стекло.

Знаете ли вы? В момент, когда бьётся стекло, трещина движется со скоростью 4800 километров в час.

Минусы

Минусы продукта чаще всего касаются дешёвых и поэтому не очень качественных плёнок. Они могут быть такими:

слишком сильное затемнение;на некоторых защитах есть видимый зеркальный эффект, что говорит о невысоком качестве продукции;наличие в защите металла может создавать незначительные помехи в работе мобильных устройств;уровень светопроницаемости не всегда соответствует заявленному;зелёный или жёлтый цвет на некоторых плёнках очень утомляет глаза;некоторые производители высококачественной продукции не выпускают защиты-плёнки с различными степенями светопропускания, что уменьшает возможность выбора.

Виды

В зависимости от технологического процесса производства различают такие виды атермальной защиты:

металлизированная — в составе присутствует металлический слой, может располагаться в любом месте полимерных слоёв. Такие защиты прекрасно отражают тепло, но могут создавать помехи в работе гаджетов;окрашенная — в основе всех двухсот слоёв есть полиэстер. Некоторые слои прозрачные, а некоторые окрашены в цвет плёнки, поэтому имеют разную степень прозрачности и широкий диапазон цветов. Хороши как защита от выгорания салона и наиболее доступны по цене;спаттерная — один из слоёв покрытия наносится путём ионного обмена и обеспечивает необходимый оттенок. Такая защита очень стойкая в плане износа, но не дешёвая;спаттерно-металлизированная — совмещает в себе все приведённые выше технологии и поэтому является самой дорогой;хамелеон — пользуется наибольшей популярностью у автолюбителей. В зависимости от времени суток и освещения цвет стекла меняется. Изготавливают защиту с помощью магнетронного напыления, она включает в себя более двадцати нанопокрытий.

Знаете ли вы? Самое толстое стекло установлено в аквариуме Сиднея и имеет толщину 26 сантиметров.

Какие плёнки есть в автомагазинах

Атермальные плёнки представлены на рынке следующими брендами:

LLumar;SunTek;Armolan;ASWF;Ultra Vision;3M.

Продукция имеет широкий спектр светопропускаемости, который варьируется в пределах от 40 до 93%. Есть также различные цвета, степень антибликового отражения.

Важно! Если атермальная плёнка качественная, то продавец даёт на неё гарантию, которая может составлять до семи лет при соблюдении определённых условий.

Разрешена ли плёнка: допуски по ГОСТУ

Как и в случаях с тонировкой, автолюбители задаются вопросом, можно ли использовать атермальную плёнку и не предусмотрено ли за это штрафов. Да, клеить плёнку можно, учитывая некоторые факторы, а именно:

если плёнка без тонирующего эффекта, можно использовать её в любом случае. Обычно у таких защит светопропускаемость на уровне 90%; ГОСТом 5727-88 разрешено тонировать стёкла таким образом, чтобы светопропускаемость была не ниже 75% на лобовом стекле и не ниже 70% на водительском и переднем пассажирском;нужно помнить, что само автомобильное стекло не имеет 100%-ю светопропускаемость, поэтому этот параметр тоже нужно учитывать;если путешествовать в другие страны, нужно учитывать их правила по светопропускаемости;стекло с защитой хамелеон показывает интересные результаты замера — они отличны в разных точках.

Исходя из вышеперечисленного, если вы всё-таки решили приклеить атермальную плёнку, лучше проверить её на то, как она пропускает свет.

Как проверить светопропускаемость

Для проверки светопропускаемиости есть специальные приборы: они имеют название «Тоник», «Растр», «Свет», «Блик». Найти их можно в автосалонах, которые занимаются тонировкой стёкол, в дорожной полиции и в компаниях, которые продают атермальную защиту. Если продавец хороший, он должен иметь возможность подтвердить качество своей продукции.

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Для самого процесса необходим кусочек атермальной защиты, однако нужно наклеить его на стекло при помощи мыльного раствора и только потом проверять. Если этого не сделать, погрешность будет очень велика.

Как поклеить и как снять плёнку

Атермальную защиту можно приклеить самостоятельно. Этот процесс у профессионала может занять до часа времени, а у новичка — в разы больше. Для этого вам также потребуются помощники, так как одному с этим процессом просто не справиться физически. Далее рассмотрим оклейку лобового стекла плёнкой хамелеон — суть при этом не отличается от поклейки другой атермальной защиты.

Важно! Клеить атермальную плёнку достаточно сложно. Если вы новичок и до этого никогда не работали с тонировочными материалами, лучше обратиться к специалистам.

Необходимые инструменты

Для оклейки лобового стекла атермальной защитой понадобятся следующие инструменты:

щётка для мытья окон с резинкой, которая убирает остатки воды;фен;пульверизатор с водой;ракель;«мягкое» лезвие;«мягкий» нож;ракель «бульдозер».

Порядок поклейки

Оклеивать стекло нужно в помещении с комнатной температурой, не ниже +20 °С. Вам может понадобиться один или два помощника.

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Поэтапно это выглядит следующим образом:

очистить лобовое стекло снаружи и внутри при помощи средства для мытья стёкол или любого другого, которое содержит спирт;

положить кусок плёнки сверху на стекло так, чтобы подложка была вверху. При необходимости убрать выступающие края;

обильно смочить защиту;при помощи фена формуем плёнку. Нужно растягивать её от центра к краям, при этом следя за температурой фена. Воздух не должен быть слишком горячим, иначе стекло может лопнуть;

взять ракель и разгладить стрелы вверху и внизу стекла. В этих местах защиту нужно дополнительно прогреть, чтобы хорошо разгладить, избежав при этом заломов;

вымытое стекло внутри смочить обильным мыльным раствором, прикрыв перед этим панель приборов, чтобы туда не попала влага;когда защита отформована, «мягким» ножом обрезать её по нужному контуру;

отделить подложку от защиты;

во время снятия подложки клеевой слой стекла нужно обильно смочить мыльным раствором;крайне аккуратно взять плёнку вдвоём и приложить её к стеклу внутри;отцентровать, хорошо распределить во всех местах;

при помощи ракеля и «бульдозера» убрать воздух;

убрать стрелы можно при помощи ракеля, обёрнутого простой салфеткой;обрезать края, если где-то выступает плёнка;

убрать воздух. Работа окончена.

Как правило, стекло с защитой высыхает до пяти дней.

Видео: Как затонировать лобовое стекло атермальной тонировкой хамелеон

Уход за окнами после поклейки

Атермальная защита на стекле держится достаточно прочно. Если вам в будущем понадобится её снять, то это можно будет сделать только при помощи фена, приложив некоторые усилия. Но всё же для достижения лучшего эффекта хотя бы первое время за стеклом с атермальной защитой необходим особый уход, а именно:

в течение месяца после поклейки мыть стекло не рекомендуется, так как с малой вероятностью могут появиться мелкие стрелы;при мытье окон возможно использование только тех средств, которые не содержат нашатырный спирт — это вещество губительно для покрытия;нельзя очищать окна жёсткими щетками или губками, а также абразивами, так как это может оставить на плёнке царапины.

Автолюбители, которые оклеили авто атермальной плёнкой, очень хорошо отзываются о результатах: они отмечают, что температура в салоне значительно уменьшилась, кондиционер можно не использовать вовсе или включать его реже. Атермальная защита — спасение для тех, чей автомобиль не оснащён кондиционером, а также из-за наличия на ней антибликового покрытия становится комфортно ездить по вечерам.