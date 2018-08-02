Участники «Машука» привезут на форум в Пятигорске 800 новых проектов

ПЯТИГОРСК , 2 августа. / ТАСС /. Около 800 проектов будут представлены на соискание грантов участниками Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018», который пройдет в Пятигорске 10-24 августа. Об этом сообщил в четверг на совещании на площадке лагеря на Комсомольской поляне директор форума Дмитрий Донецкий.

"По условиям предполагается защита 400 проектов, но мы видели, что едва ли не каждый участник везет свой проект и, по нашим оценкам, на защиту выйдет порядка 800 человек, которые представят свои идеи", — рассказал он.

Директор форума сказал, что гранты в этом году не фиксированы по сумме и до 300 тыс. рублей определяются требованиями проекта участника. Некоммерческие организации могут претендовать на поддержку до 2,5 млн рублей. «Соответственно, планируем, что увеличится количество получателей грантов», — сказал Донецкий.

Как сообщалось, в этом году грантовый фонд форума составит 83,8 млн рублей.

Год добровольца

Донецкий отметил, что в связи с объявленным в стране Годом добровольца, площадка форума будет посвящена развитию добровольчества в регионах СКФО. В каждой из двух смен будет по 1 тыс. участников, они объединят волонтеров, кураторов добровольческих клубов, приверженцев здорового образа жизни. Помимо того будут представители молодежных СМИ, блогеры, предприниматели, члены молодежных парламентов и других совещательных органов при органах власти. «Ожидается приезд участников из других регионов РФ , стран ближнего и дальнего зарубежья», — сказал он.

Сама площадка форума будет обновлена, значительно улучшена материально-техническая база. Площадь «образовательных шатров» вырастет фактически в два раза. В них будут столы и стулья вместо прежних мешков и матов, современное лекционное и учебное оборудование. И «ярмарка проектов» будет представлена в новом виде. «Это будет застроенная в едином стиле площадка из дерева, мы ее называем „экологическая тропа“. Она позволит ребятам достойно показать свои идеи», — сказал он.

По его словам, в образовательной программе для каждой категории участников будет четыре траектории развития и возможность самостоятельно определять, какие знания кому интересны. Соответственно на это же ориентированы и тренеры. «Очень интересный список вип-гостей форума, ребята не пожалеют, что приехали», — сказал Донецкий.

"Машук" не теряет актуальности

По словам заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, обновленный лагерь на склоне горы Машук уже ждет участников форума. «Не первый год улучшается инфраструктура форума… Материальная база по большей части готова», — сказала она.

Зампред правительства края рассказала, что в этом году серьезно обновилось оборудование пищеблока лагеря, это позволит обеспечить качественное питание. Больших лекционных шатров стало больше, соответственно, можно создать более интересную программу для ребят, и сами шатры стали более комфортными за счет мебели. «Установят и новые, двухместные палатки, обеспечивающие непромокаемость и комфорт. „Ростелеком“ помогает нам обеспечивать здесь хорошую связь и интернет — понимаем, как это важно для ребят, работающих с проектами», — отметила Кувалдина.

"Судя по тому, что заявок поступает в пять раз больше, чем может принять форум, и это после «предмашуков» — отборочных туров в регионах, форум не теряет своей актуальности. А самое главное — мы сейчас заявили о себе и на уровне России, и есть много желающих приехать к нам из других регионов", — отметила Кувалдина.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук» проводится в Пятигорске, в палаточном лагере на склоне одноименной горы с 2010 года и состоится уже в девятый раз. Форум считается визитной карточкой молодежной политики в СКФО и одним из крупнейших России, в этом году он соберет за две смены 2 тыс. студентов, магистрантов и аспирантов, молодых специалистов и ученых.

Учебная программа форума предполагает тематические мастер-классы, встречи с экспертами и лидерами отрасли, тренинги и другие образовательные активности. Форум традиционно посещают известные деятели политики, бизнеса, спорта, культуры. В его рамках проходит грантовый конкурс молодежных проектов, который дает возможность молодым предпринимателям бороться за господдержку своих идей.