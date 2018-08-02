Рацион древних людей попытались восстановить по укусам

Сотрудники НИИ и Музея антропологии МГУ совместно с коллегами из Йоркского университета проанализировали форму и размер нижней челюсти современных людей, а также охотников и собирателей времен верхнего палеолита и мезолита, чтобы установить, как образ жизни и диета влияют на эти морфологические параметры. Также ученые симулировали укусы резцами исследованных челюстей и смотрели, какую они при этом испытывают нагрузку. Выяснилось, что индивидуальные особенности строения нижних челюстей людей из различных культур отражают различия между их диетами, но практически не дают информации об образе жизни их предков. Научная статья опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Результаты множества ранних антропологических исследований говорят о том, что параметры черепа и челюстей меняются, когда люди переходят от одной пищи к другой. Так, после овладения огнем люди начали варить и запекать пищу, поэтому тратили меньше сил и времени на ее пережевывание, чем их предки — и челюсти у них становились менее массивными. Переход от охоты к земледелию, согласно общепринятым взглядам, позволил еще больше облегчить и ослабить жевательный аппарат. Соответственно, потомки земледельцев унаследовали от своих предков-фермеров грацильные (тонкие и хрупкие) челюсти.

Однако форму челюстей определяет не только наследственность. Эксперименты на мышах, крысах, минипигах, голых землекопах, кроликах и даманах показывают, что при постоянном кормлении детенышей этих зверей измельченной пищей их нижние челюсти и жевательные мышцы к зрелому возрасту оказываются недоразвитыми по сравнению с их ближайшими родственниками из контрольных групп. Это означает, что морфология жевательного аппарата отражает степень его загруженности в течение жизни конкретного индивида, а не только от его генов.

Ученые решили узнать, верно ли это заключение для Homo sapiens. Они использовали метод компьютерной томографии, чтобы определить толщину, высоту и ширину различных частей нижних челюстей двух индивидов из Сунгири и Пештеры-ку-Оасе, живших в верхнем палеолите. Еще шести людей времен мезолита, найденных в василевском и волошском могильниках на территории Днепропетровской области Украины , а также шести черепов примерно того же времени, найденных рядом с румынским селом Скела-Кладовей. Шести образцов из села Козино Одинцовского района Московской области , датированных XVIII веком. Ну и, наконец, — современного человека.

Все исследованные челюсти принадлежали мужчинам и содержали полный набор зубов. Ученые также имитировали воздействия на челюсти, как если бы ими кусали пищу различной плотности, и с помощью метода конечных элементов (разбиения объекта на маленькие части, которые при конкретном движении задействуются по-разному) смоделировали деформацию челюстей в результате таких воздействий.

Палеолитические жители Сунгиря и румынской Пештеры-ку-Оасе, возраст которых оценивают в 37−42 тысячи лет, питались в основном жвачными, на которых охотились в местных лесах и степях. Они еще не умели делать глиняную посуду. Мезолитические обитатели берега Днепра около 10 тысяч лет назад почти весь белок получали с речной рыбой, а в приготовленном виде она мягче мяса теплокровных. Наконец, россияне последних трех веков употребляли хорошо измельченную пищу, подвергшуюся термической обработке.

Тем не менее, симуляция укусов показала, что все исследованные челюсти при пережевывании пищи испытывают давление на одни и те же участки. Несмотря на разницу в размерах (челюсти мужчин из Козино были мельче палеолитических и мезолитических), сила укуса одними и теми же зубами (либо резцами, либо коренными) во всех случаях была примерно одинаковой. Однако более современные образцы были «чувствительнее» к сильным укусам — согласно результатам симуляции, быстрее изнашивались от них.

Получается, что небольшие нижние челюсти людей нового и новейшего времени кусают эффективнее, чем челюсти тех, кто еще не познакомился с земледелием. Правда, они реже испытывают максимальные нагрузки. По общепринятым представлениям, должно быть наоборот: чем ближе к нынешнему дню, тем слабее должны были становиться укусы Homo sapiens, так как люди перестали «нагружать» свои челюсти плохо пережевываемой пищей. Выходит, что у представителей культур, которые питаются тщательно измельченной и приготовленной едой, нижние челюсти приобрели свои характеристики не потому, что адаптировались под такой рацион, а скорее потому, что недоразвились — в детстве их недостаточно «нагружали» грубой едой.

Авторы статьи делают вывод, что по размеру и форме нижних челюстей, найденных при археологических и палеоантропологических раскопках, невозможно сделать точные выводы о составе пищи исследуемых людей, а также об истории их адаптаций к конкретным условиям жизни. Морфология этой части черепа, считают ученые, может дать только общее представление о том, насколько нижняя челюсть была «загружена» жеванием при жизни ее обладателя.