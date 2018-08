Скульптор создал «дом на застежке-молнии» 

Open to the public (англ. «открытый общественности») находится в городе Эшфорд , графство Кент, Англия . Объект создает иллюзию ветхого офисного здания 1960-х годов, на двух фасадах которого — молнии-застежки. Последние несколько «расстегнуты», так что частично видно, что находится внутри дома. Вертикальная «застежка» в длину достигает примерно восьми метров, горизонтальная — около 15, сообщает портал New Atlas. На создание арт-объекта ушло девять недель; в процессе участвовала команда специалистов, в том числе плотники, маляры, инженеры-проектировщики и литейщики.