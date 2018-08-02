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Умер герой Второй мировой по прозвищу Коротышка
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Умер герой Второй мировой по прозвищу Коротышка 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ветеран Второй мировой войны Рег Сноулинг (Reg Snowling), прозванный сослуживцами Коротышкой, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина сам отправился на призывной пункт в 1940 году, когда ему исполнилось 18 лет. Тогда его рост составлял 150 сантиметров. Будучи танкистом, он был удостоен Воинской медали за уничтожение двух немецких танков одним снарядом. Также он одним выстрелом подорвал две нацистские подлодки, укрывавшиеся в водном канале, пишет Mirror.
Сноулинг был в числе солдат, принимавших участие в высадке в Нормандии. Daily Mail отмечает, что, вероятно, он был самым низкорослым бойцом во всей операции. Он был ранен и отправлен в Англию, но через семь дней вернулся на фронт.
Он неоднократно давал интервью, в которых рассказывал о жизни на войне, и вспоминал различные случаи на фронте.
После войны Сноулинг вернулся к обычной жизни — продолжил работу продавцом в магазине одежды. Позднее он работал на заводе по производству бекона, водителем фургона с выпечкой, а также помощником менеджера в финансовой компании.
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