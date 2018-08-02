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Копия компьютера-убийцы из «Космической одиссеи» оснащена Bluetooth и стоит $600
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Копия компьютера-убийцы из «Космической одиссеи» оснащена Bluetooth и стоит $600 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Компания Master Replicas Group привлекла средства на выпуск полноразмерной реплики HAL 9000 — вымышленного бортового компьютера с искусственным интеллектом. Выглядит красный глазок в точности так, как показано в научно-фантастическом фильме «2001 год: Космическая одиссея», снятом Стэнли Кубриком в 1968 году.
Деньги на производство точной копии HAL 9000 — по сути, обычной Bluetooth-колонки — уже собраны. На момент написания заметки фирма собрала без малого $310 тысяч, на 384% превысив заявленную цель в $80 тысяч. Проект поддержали 390 пользователей Indiegogo.
Как говорят в Master Replicas Group, их продукт лицензирован кинокомпанией Warner Bros., владеющей правами на одну из главных научно-фантастических картин XX века. Габариты устройства сопоставимы с оригинальным реквизитом.
HAL 9000 выйдет с двух вариантах. Первая модель обладает прямоугольным корпусом из алюминия, светящимся красным глазком и магнитами, с помощью которых её можно прикрепить на любую металлическую поверхность.
Устройство способно воспроизводить звук с любого смартфона и компьютера по Bluetooth 4.0. Эту версию пользователи Indiegogo могут заказать за $419. В рознице она будет стоить $599.
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Вторая модель располагает консолью управления — как на космическом корабле «Дискавери». Нажимая на кнопки, пользователь может отдавать HAL 9000 приказы, а тот — отвечать строчками из фильма.
Тираж спецверсии устройства ограничен 2001 штукой. На Indiegogo его можно приобрести за $889, в рознице — за $1199. Поставки намечены на март следующего года.
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