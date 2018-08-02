Ветераны ВДВ в Беларуси почтили память погибших товарищей

Минске десантники в фонтанах не купаются, несмотря на 30-градусную жару. Говорят, такой традиции у них нет. В этот день они идут на мемориал «Остров слез», чтобы возложить венки и цветы к бронзовой иконе Божьей Матери. Там десантники встречаются с сослуживцами и вспоминают погибших в Афганистане товарищей. Многие приходят с семьями.

«Это никогда не забудется. Как я могу такое забыть? 15 февраля будет 30 лет вывода войск с Афганистана. Сюда приезжают люди со всей Беларуси . Основной призыв и был из Беларуси. 357-й, 350. Баграм, Кандагар», — говорит житель Минска Виктор Ластовка. «Мы туда пришли детьми. Нам было по 18 лет. Сейчас уже шестой десяток. Я каждый год сюда прихожу, в этом году — 30-й раз. Дома сижу, и меня что-то изнутри зовет: „Ты должен быть там“, — делится минчанин Сергей Опинко.

Минская милиция в этот день усилила патрулирование города, однако беспорядков не было. Преемником ВДВ в Беларуси стали Силы специальных операций.

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