Тотьма станет первым городом в Ассоциации самых красивых деревень и городков России

"Мы уже получили и вскоре установим символические стенды, символизирующие, что Тотьма входит в ассоциацию… Церемония посвящения в члены ассоциации состоится 11 августа, в день города. Тотьма первой из российских городов войдет в состав ассоциации, которая совсем недавно провела ребрендинг и теперь принимает и малые города с особо ценным историческим наследием", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для включения в ассоциацию необходимо было пройти две экспертизы в начале этого года. «В первую очередь эксперты оценивали, насколько сохранен исторический облик города. Критериев много, но Тотьма набрала необходимое количество баллов и включена в состав ассоциации», — отметил Чернега.

Почетный статус, который позволит дополнительно продвигать Тотьму как город, привлекательный для туристов, дается на пять лет. Согласно рекомендациям ассоциации, необходимо будет провести благоустройство, отреставрировать ряд памятников, открыть дополнительные места питания и размещения туристов, но главное — не испортить исторический облик, сохранить старинную застройку.

О Тотьме

Тотьма с населением около 10 тыс. человек входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших планировку и большую часть старинной застройки — каменной и деревянной. Статус памятника имеют более 40 зданий Тотьмы. Самое раннее летописное упоминание о поселении, которое находилось на берегах реки Старая Тотьма, относится к 1137 году.

В XVII веке через Тотьму велась торговля по Северо— Двинскому водному пути, здесь останавливались до 500 торговых судов. Поселение застраивалось на средства купцов— мореходов. В благодарность за каждый успешно проведенный поход купцы строили храмы, соревнуясь друг с другом по их красоте и величию.

Здания выполнены в стиле «тотемского барокко» — вытянуты в высоту и очертаниями напоминают парусники. Особое очарование им придают картуши — узоры на фасадах в виде развернутых морских свитков или карт. Всего в Тотьме встречается более 40 видов картушей. Подобные узоры встречаются также в Сибири, по пути следования тотемских мореходов.