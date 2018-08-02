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В Тверской области сформировали график выезда флюорографической установки в районы
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В Тверской области сформировали график выезда флюорографической установки в районы 

tvernews.ru 1 час назад
В период с августа по октябрь специалисты Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера посетят пять районов Тверской области. Мобильная флюорографическая установка побывает в Селижаровском, Бельском, Сандовском, Андреапольском и Оленинском районах.
Выезды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза. Каждый выезд в район длится от 5 до 7 дней. Ближайший выезд запланирован на 6 августа в Селижаровский район.
Напомним, что за первые шесть месяцев 2018 года бригады Тверского областного противотуберкулезного диспансера побывали в шести районах и осмотрели 740 пациентов.
В 2017 году в Тверской области заболели туберкулезом 584 человека. Пятая часть из числа впервые выявленных — это осужденные, граждане без определенного места жительства и иностранные граждане, остальные — постоянные жители области. По словам главного врача Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера Алексея Шалаева, по сравнению с 2016 годом заболеваемость туберкулезом на территории региона снизилась на 16,3% и составила 45 человек на 100 тысяч населения (2016 — 53,7 на 100 тысяч населения).
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