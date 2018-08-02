Миронов приземлился на «Территории смыслов» на воздушном шаре с флагом ВДВ 

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов приземлился на воздушном шаре возле площадки Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» с флагом 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в которой он проходил срочную службу.
После приземления политик поздравил встретивших его участников форума с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ).
"Я с парашютом прыгал… когда парашют раскрывается — это полторы-две минуты тишины и спокойствия, это чувство мне знакомо. Но это ощущение [полета на воздушном шаре], конечно, непередаваемо, потому что полнейшая тишина", — поделился впечатлениями от первого в своей жизни полета на воздушном шаре Миронов.