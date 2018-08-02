Навальный ответил на обвинения в растрате пожертвований ФБК

статью, посвященную «каникулам в США Алексея Навального . Журналисты заверили, что в публикации использованы уникальные фотографии с отдыха оппозиционера, на которых он «вкушает плоды американской демократии на полную катушку»— и судя по всему, на пожертвования своих соратников. Навальный ответил, что фотографии действительно сделаны в США. Только им около девяти лет: в 2009 году он ездил в Калифорнию со своей женой. По его словам, фотографии есть в открытом доступе в интернете, так как у него взломали почту. Он подчеркнул, что деньги Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на личные поездки не тратит и регулярно отчитывается о своих

доходах

«Извините, но это не «уникальные фото отдыха Навального, добытые „Комсомолкой“. Это, блин, мои фото девятилетней давности, часть которых взята из моей почты, которая много лет болтается общедоступной на куче сайтов. Все эти фото миллион раз публиковались. А часть — так вообще просто взяты из моего блога», — объяснил оппозиционер на своем сайте.

Навальный заметил, что свежие фотографии его недавней поездки в США «достать несложно»: он провел там неделю, встречался как юрист со своим клиентом Павлов Ивлеевым, а также заезжал в Йель, «повидать старых знакомых по университету». « [Кроме того] русских везде много и каждый второй делает со мной фоточку и выкладывает в соцсети», —

подчеркнул

оппозиционер.

В Telegram-канале Навальный добавил: «Он [журналист „Комсомольской правды“] же должен в этот момент понимать, что он лживый проститут?.. Конечно, есть защитный механизм. Он говорит себе: „Мы врем, но в интересах государства, потому что идет информационная война“… Но в глубине-то души он понимает, что он проститут и просто пишет вранье, чтобы было на что квартиру снимать?»