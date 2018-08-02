Вор вынес две корзины с элитным спиртным, рыбаки обнаружили труп мужчины, жуткий запах со свалки пробрался в Серпухов и Большевик.

Сегодня утром поступило сообщение о мужчине, который выкрал из магазина с десяток бутылок элитного спиртного на сумму в 100 тысяч рублей — злодей пойман.

Арестовали менеджера Urban Group по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а на 12 августа власти согласовали митинг для обманутых дольщиков этой компании.

Рыбаки в Орехово-Зуево обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти в одном из местных прудов и в этом же городе грабители не смогли вскрыть банкомат даже при помощи лома.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения мастифа на 11-летнюю девочку — она все еще в больнице, как и парашютист из Коломны , который чудом не разбился.

Сегодня выяснилось, что в Подмосковье снижается уровень безработицы, какие профессии самые востребованные у работодателей и сколько младенцев родилось за последние полгода в Московской области.