Вор вынес две корзины с элитным спиртным, рыбаки обнаружили труп мужчины, жуткий запах со свалки пробрался в Серпухов и Большевик. 

Сегодня утром поступило сообщение о мужчине, который выкрал из магазина с десяток бутылок элитного спиртного на сумму в 100 тысяч рублей — злодей пойман.
Арестовали менеджера Urban Group по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а на 12 августа власти согласовали митинг для обманутых дольщиков этой компании.
Рыбаки в Орехово-Зуево обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти в одном из местных прудов и в этом же городе грабители не смогли вскрыть банкомат даже при помощи лома.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения мастифа на 11-летнюю девочку — она все еще в больнице, как и парашютист из Коломны, который чудом не разбился.
Сегодня выяснилось, что в Подмосковье снижается уровень безработицы, какие профессии самые востребованные у работодателей и сколько младенцев родилось за последние полгода в Московской области.
Серпухов и Большевик накрыли жуткие «ароматы» с местной свалки, 165 кустов конопли и семь килограмм марихуаны изъяли полицейские на подмосковной даче у москвича, а в Подольске мужчина выстрелил в своего приятеля из травматического пистолета после конфликта в караоке-баре. В заброшенном детском лагере от удара током погиб подросток.