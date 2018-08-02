Маломобильным москвичам помогут проголосовать на выборах мэра столицы

Московская городская избирательная комиссия и департамент труда и социальной защиты помогут маломобильным гражданам проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября, сообщает в четверг РИА Новости

«Мосгоризбирком и департамент социальной защиты Москвы в четверг заключили соглашение о содействии маломобильным гражданам на выборах мэра российской столицы», — говорится в сообщении.

Председатель комиссии Валентин Горбунов отметил, что подобное соглашение стороны подписывалось перед выборами президента Российской Федерации, тогда явка стала самой высокой.

В свою очередь руководитель департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян сообщил, что в Москве проживают более 1 миллиона инвалидов.

«Кроме того, среди инвалидов 36 тысяч — это дети-инвалиды, родители которых, к сожалению, прикованы к своим квартирам. У нас 130 тысяч человек в Москве находятся на надомном обслуживании. По прошлым выборам около 100 тысяч из этих категорий граждан голосовали на дому, остальные изъявили желание голосовать на участке», — сказал Петросян.

Также он добавил, что около 200 тысяч москвичей находятся на патронаже.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.