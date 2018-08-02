Ещё
Маломобильным москвичам помогут проголосовать на выборах мэра столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Маломобильным москвичам помогут проголосовать на выборах мэра столицы 

РИАМО 1 час назад
Московская городская избирательная комиссия и департамент труда и социальной защиты помогут маломобильным гражданам проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября, сообщает в четверг РИА Новости.
«Мосгоризбирком и департамент социальной защиты Москвы в четверг заключили соглашение о содействии маломобильным гражданам на выборах мэра российской столицы», — говорится в сообщении.
Председатель комиссии Валентин Горбунов отметил, что подобное соглашение стороны подписывалось перед выборами президента Российской Федерации, тогда явка стала самой высокой.
В свою очередь руководитель департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян сообщил, что в Москве проживают более 1 миллиона инвалидов.
«Кроме того, среди инвалидов 36 тысяч — это дети-инвалиды, родители которых, к сожалению, прикованы к своим квартирам. У нас 130 тысяч человек в Москве находятся на надомном обслуживании. По прошлым выборам около 100 тысяч из этих категорий граждан голосовали на дому, остальные изъявили желание голосовать на участке», — сказал Петросян.
Также он добавил, что около 200 тысяч москвичей находятся на патронаже.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
Мосгоризбирком в качестве кандидатов зарегистрировал главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР, депутата Мосгордумы Михаила Балакина и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.
РИАМО: последние новости
Охрану в нескольких парках Москвы усилят в День ВДВ Рогозин, Воробьев и космонавты возложили цветы к памятнику Гагарину в Звездном городке В Воронцовском парке Москвы отреставрируют корпус исторической усадьбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить80
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании492
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение