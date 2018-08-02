4 августа в Кургане перекроют движение для проведения велопробега

РЖД проводит велопарад накануне дня железнодорожника

Кургане в день проведения велопробега 4 августа с 10:00 до 11:00 будут перекрыты участки дорог от РЖД (ул. Станционная, 19), улица Станционная до площади им. В. Слосмана, улицы Р. Зорге, Свердлова, Пушкина до стадиона «Локомотив», сообщает МКУ «Транспортное управление».

Автобусы, которые идут по улице Станционная, через вокзал и по улице Свердлова в направлении стадиона «Локомотив» (маршруты №№ 6, 32,42, 304, 363, 365, 378, 12, 19, 22, 30, 31, 72, 301, 308, 311, 318, 319, 329, 339, 341, 353, 359, 2, 330, 331, 336, 360, 10, 13, 36, 306, 321, 323, 349, 368, 396) будет следовать за колонной.

Недавно курганские велосипедисты вернулись из путешествия в сотни раз длиннее — они покорили Урал и рассказали о необычных встречах на маршруте 45.ru.