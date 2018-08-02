Еще до открытия тюменские телевизионщики проникли на крупнейший завод

В середине августа крупнейший муросортировочный завод Урала и Сибири планирует запустить ООО «Тюменское экологическое объединение» в 9 километрах от областного центра. «Самый лучший город на Земле» получит современный комплекс сортировки мусора.

Группа информационной программы «Вести: Регион-Тюмень» посетило мусоросортировочный завод в процессе отладки оборудования.

Как ранее рассказывало ИА «Уральский меридиан», строительство Тюменского мусоросортировочного завода реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году между региональным Правительством Тюменской области и ООО «Тюменское экологическое объединение» (ООО «ТЭО»). Кроме этого завода концессия предполагает строительство еще двух заводов, но уже меньшей мощности — в Тобольске и Ишиме –, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске . Проект мусоросортировочного завода в Тюмени является уникальным для нашей страны по своим масштабам. Мощность его составит 350 тысяч тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе в одну смену. Реализация проекта позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон до 60%.

Площадь земельного участка, отведенного под строительство — 4,6 га, площадь производственных зданий — 1,3 га.

«Мусоросортировочный завод в Тюмени рассчитан на 300 рабочих мест, — рассказывал ранее ИА «Уральский меридиан» генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. — Он соответствует всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все сотрудники завода будут оснащены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, а также за счет средств компании пройдут обучение по программе «Безопасное обращение с отходами (I-IV классов опасности)».

В Тобольске и Ишиме ООО «ТЭО» сейчас проводит по подготовку площадок под строительство заводов. В Тобольске завод будет рассчитан на 40 тысяч тонн ТКО в год, в Ишиме на 25 тысяч тонн. Ввод в эксплуатацию обоих заводов запланирован на первое полугодие 2019 года. В 2019 году Тюменская область станет первой из регионов Уральского федерального округа, где концессионер и региональный оператор завершит строительство всех производственных объектов, предусмотренных территориальной схемой размещения ТКО.