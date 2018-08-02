Американский сенатор рассказал о содержании законопроекта об антироссийских санкциях

Один из авторов законопроекта по ужесточению антироссийских санкций, сенатор Линдси Грэм рассказал о том, какие именно меры планирует предпринять США против России в рамках вводимых против страны ограничений.

Об этом говорится на сайте политика.

Отмечается, что, в частности, законопроект накладывает ограничения на сделки, связанные с новым суверенным долгом России.

Как указал Грэм, США, в рамках данного документа, также предлагают создать Национальный центр по противодействию российской «дезинформации».

«Целью этого центра является улучшение подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Законопроект также должен ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО , чтобы снизить их зависимость от вооружения российского производства и ввести новые санкции в отношении ряда политических деятелей и бизнесменов.

Уточняется, что сенаторы вместе с этим хотят ввести ограничения на сделки, связанные с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые государственными или полугосударственными российскими организациями.

Отдельно указывается, что политики в рамках законопроекта намерены затребовать от госсекретаря официального решения о том, соответствует ли Россия критериям, которые позволили бы объявить её государством-спонсором терроризма.

Ранее Грэм заявил, что готовящиеся ограничения против России станут «самыми жёсткими из тех, которые когда-либо вводились».

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе.