Жители Московского региона смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 4–5 августа

Из-за столичного ночного велопарада, который пройдет 4 августа, жители Подмосковья Москвы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках Центральной пригородной пассажирской компании, сообщается на сайте ЦППК.

Ночной велопарад пройдет 4 августа. Его участники стартуют в 23:00 на Суворовской площади. Протяженность маршрута составит 20 километров. Завершают дистанцию велосипедисты на Болотной площади. Присоединиться к заезду может каждый желающий. Ожидается, что велопарад соберет около 20 тысяч участников.

«Четвертого и 5 августа пассажиры в любое время смогут бесплатно провозить велосипеды в электропоездах компании на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Как напоминается в сообщении, пассажир может провезти с собой не более одного велосипеда. Бесплатно — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, а в пиковые часы (с 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00) на расстояние до 100 километров — за 60 рублей, свыше 100 километров — за 120 рублей. Даже если плата за провоз велосипеда не взимается, необходимо оформить проездной документ в кассе или билетопечатающем автомате.

Ранее ЦППК в честь проведения «Московского велопарада» и акции «На работу на велосипеде» предоставила возможность жителям Москвы и Московской области в течение двух недель бесплатно провозить велосипеды.