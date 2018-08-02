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Россельхознадзор выявил несколько очагов птичьего гриппа в Удмуртии
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Россельхознадзор выявил несколько очагов птичьего гриппа в Удмуртии 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор зарегистрировал четыре неблагополучных по птичьему гриппу населенных пункта в Удмуртии, говорится в сообщении ведомства.
«На территории Удмуртской Республики зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по гриппу птиц, выявленных при лабораторных исследованиях БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр»», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время в неблагополучных пунктах региональным управлением Россельхознадзора проводятся мероприятия по борьбе с гриппом птиц.
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