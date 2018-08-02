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Андрей Беликов оказался замешан в уголовном деле по факту махинаций с областным бюджетом
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Андрей Беликов оказался замешан в уголовном деле по факту махинаций с областным бюджетом 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Директор предприятия «Автокомбинат №2», депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов фигурирует в уголовном деле по факту выплаты компенсаций из бюджета области за перевозку льготников в общественном транспорте.
Стало известно, что депутата доставили в Следственное управление для выяснения всех обстоятельств. Однако пресс-служба СУ на данный момент никак не комментирует ситуацию. Сотрудники фирмы «Автокомбинат №2» утверждают, что директор находится на своём месте и работа ведётся в штатном режиме.
Напомним, ранее Андреем Беликовым уже интересовалась прокуратура. Было выявлено, что вместо шести положенных льготных автобусов совершал движение лишь один, что являлось нарушением муниципального контракта по льготным перевозкам. Тогда чиновник пояснил, что истекли сроки действия заключённых с перевозчиком договоров. Также, по его словам, возникшая ситуация относилась к ведению администрации города.
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