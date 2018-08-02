Андрей Беликов оказался замешан в уголовном деле по факту махинаций с областным бюджетом

Директор предприятия «Автокомбинат №2», депутат Саратовской областной Думы Андрей Беликов фигурирует в уголовном деле по факту выплаты компенсаций из бюджета области за перевозку льготников в общественном транспорте.

Стало известно, что депутата доставили в Следственное управление для выяснения всех обстоятельств. Однако пресс-служба СУ на данный момент никак не комментирует ситуацию. Сотрудники фирмы «Автокомбинат №2» утверждают, что директор находится на своём месте и работа ведётся в штатном режиме.