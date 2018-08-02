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Российский полицейский отчитался о беседе с собакой
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Российский полицейский отчитался о беседе с собакой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Кемеровский полицейский Юрий Хомяченко отчитался о профилактической беседе с собакой из-за слишком громкого лая. Соответствующий рапорт опубликовал на своей странице в Facebook активист Максим Учватов.
Как следует из документа, в дежурную часть поступила жалоба на громкий лай сторожевой собаки у дома на Октябрьском проспекте. Лейтенант прибыл по указанному адресу, но не застал хозяина животного. С самим псом служащий провести беседу затруднился «по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире».
На сайте управления МВД России по Кемерову указано, что Хомяченко работает в отделе полиции по Ленинскому району.
Ранее в Коми сняли погоню полицейских за медведем. Зверь прогуливался возле жилого дома в Печоре, не реагируя на крики людей и лай собак, но услышав вой полицейской сирены, он пустился бежать прочь. Сотрудники ДПС несколько метров преследовать медведя на машине и прогнали его.
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