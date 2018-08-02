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Судебные приставы хитростью поймали должника в Кургане
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Судебные приставы хитростью поймали должника в Кургане 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) долгое время не могли поймать злостного алиментщика, который скрывался от них. Должностные лица пошли на хитрость. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Житель Кургана скрывался от судебных приставов в частном доме и игнорировал телефонные звонки. Позже должник решил продать дом, чем и воспользовались сотрудники ФССП Курганской области. Госслужащие представились покупателями и проникли на территорию частных владений.
«Хозяин радушно встретил покупателей и пригласил пройти внутрь. В этот момент «покупательница», сотрудница службы, сообщив продавцу, что ей нужно сделать срочный звонок, вызвала ждавших сигнала специалистов», — рассказали в ведомстве.
На алиментщика составили административный протокол. В случае дальнейших нарушений жителю Кургана назначат обязательные работы или привлекут к уголовной ответственности.
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