Анна Иоанновна: что она сделала для России

Анна Иоанновна — русская императрица, правившая с 1730-го по 1740 годы, племянница Петра I, дочь его брата и соправителя царя Иоанна Алексеевича. С ее правлением обычно связывают расцвет фаворитизма (бироновщины) и увлечение увеселительными мероприятиями в духе знаменитого Ледяного дома.

Однако сводить десятилетие правления Анны Иоанновны лишь к этому было бы несправедливо. При всей своей неоднозначности императрице Анне удалось внести свой вклад в величие России

Измайловская царевна

Царевна Анна родилась в 1693 году. Детство свое она провела в царском дворце в Измайлово. Вдовствующая царица Прасковья Федоровна правила своим маленьким мирком так, будто и не было в России бурных преобразований Петра I. Три ее дочери, из которых Анна была средней, росли в теремном уединении, подобно царевнам допетровского времени, общаясь лишь со слугами, мамками и няньками, шутами и богомольными странниками. Однако Прасковье Федоровне пришлось смириться с некоторыми новыми веяниями: у царевен были учителя — немец и француз, которые обучали их грамоте, арифметике, языкам, танцам и этикету. В Измайлово были придворный театр, свой оркестр.

Курляндская герцогиня

Когда окончилась Северная война, Петр решил укрепить позиции русской короны в герцогстве Курляндия (западная часть современной Латвии ). Для этого в 1709 году было решено сочетать браком юного герцога Курляндского Фридриха Вильгельма с одной из русских царевен. Петр предложил царице Прасковье Федоровне самой выбрать, которой из дочерей предстояло стать герцогиней. Она указала на Анну, которой к тому моменту исполнилось 16 лет. Через год в Санкт-Петербурге состоялась пышная свадьба. Празднества и балы длились два месяца. В январе 1711 года молодые отправились в Митаву — столицу Курляндии. Однако, не доехав до своих владений, Фридрих Вильгельм умер в дороге. Современники утверждают, что причиной тому стали чрезмерные возлияния. Юный герцог накануне вздумал состязаться с Петром I, кто кого перепьет. Анна вернулась к матери. Через год Петр все же отправил племянницу в Курляндию как вдовствующую герцогиню. Но не одну. Вместе с ней в Митаву отбыл Петр Бестужев-Рюмин, которому было велено помогать юной вдове и присматривать за ней. Он и присматривал. Через некоторое время в Петербурге стало известно, что немолодой уже Бестужев — он был старше Анны на 30 лет — является ее любовником. В 1727 году Бестужева со скандалом вернули в Петербург. Анна убивалась по своему милому другу недолго. Через несколько месяцев сердцем курляндской герцогини овладел Эрнст Иоганн Бирон. Эту любовь Анна сохранила до конца жизни.

Императрица и самодержица российская

В 1730 году скончался молодой император Петр II — сын царевича Алексея Петровича, внук император Петра. Это был последний отпрыск рода Романовых по мужской линии. Результатом дворянского заговора стало приглашение на царствование Анны Иоанновны вопреки воле Екатерины I, которая перед смертью завещала трон внуку Петра Великого Карлу Петру Ульриху (будущий Петр III). Заговорщики, которых в литературе принято называть «верховниками», решили, что Анна, которая много лет провела на чужбине и по слухам, не блистала ни умом, ни талантами, станет их послушным орудием. Власть императрицы было решено ограничить так называемыми «Кондициями» — документом, в котором содержались обязательства Анны Иоанновны не вмешиваться в государственные дела. Однако на деле вышло совершенно иначе. Анна послушно подписала «Кондиции», но, прибыв в Россию, обнаружила, что у нее есть сторонники. 25 февраля 1730 года государыня в присутствии двора и «верховников» разорвала «Кондиции».

Правление Анны Иоанновны