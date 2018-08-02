Общественные слушания по застройке Александровской рощи закончились скандалом

Часть рощи уже спилили

Общественные слушания по поводу строительства в Александровке нового жилого комплекса прошли в Ростове сегодня, 2 августа. К ростовчанам, пытающимся доказать, что 18,5 гектаров, которые пообещали оставить под парк, не хватит на новый огромный район, так никто и не прислушался. По словам главного архитектора города Романа Илюгина, проект застройки уже одобрен администрацией Ростова.

Так выглядит план застройки рощи

Проект предполагает застройку 36 гектаров бывшей рощи. Там будут находиться 30 жилых дома, в каждом из них от 18 до 24 этажей, а также два детских сада по 300 мест в каждом, поликлиника для взрослых и для детей, плавательный бассейн. Кроме того, в новом жилом комплексе построят бульвар с зелеными насаждениями, озеленить пообещали и участки между домами. Однако на вопрос «Как скоро?» внятного ответа так и не дали — вопрос утонул в общей словесной перепалке. С вопросом выступила и советник губернатора Светлана Мананкина — по ее словам, плотность застройки в новом ЖК слишком велика, почти в два раза выше, чем указывает генплан города.

— Проект выполнен на основании генерального плана, мы не нарушаем никакие нормы, — таков был универсальный ответ чиновников горадминистрации практически на все вопросы, в том числе и на вопрос Мананкиной.

Общественные слушания практически сразу после начала переросли в скандал. Аплодисменты вызвали слова ростовчанина о том, что потомки не скажут спасибо за уничтожение столетней рощи. По факту, на общественных слушаниях людей, которые были не в курсе, просто поставили в известность: жилому комплексу — быть. Но ростовчане не оставляют надежду отстоять рощу, часть которой уже вырубили. Снова обсудить, как защитить ее, жители Ростова планируют 5 августа в 16:00, рядом с домом 75е на проспекте 40-летия Победы. Застройкой жилого комплекса будет заниматься компания «ЮгСтройИнвест». Разрешение компания получила в мае. 5% квартир в новостройках пообещали выделить обманутым дольщикам.