Ещё
Общественные слушания по застройке Александровской рощи закончились скандалом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Общественные слушания по застройке Александровской рощи закончились скандалом 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Часть рощи уже спилили
Общественные слушания по поводу строительства в Александровке нового жилого комплекса прошли в Ростове сегодня, 2 августа. К ростовчанам, пытающимся доказать, что 18,5 гектаров, которые пообещали оставить под парк, не хватит на новый огромный район, так никто и не прислушался. По словам главного архитектора города Романа Илюгина, проект застройки уже одобрен администрацией Ростова.
Так выглядит план застройки рощи
Проект предполагает застройку 36 гектаров бывшей рощи. Там будут находиться 30 жилых дома, в каждом из них от 18 до 24 этажей, а также два детских сада по 300 мест в каждом, поликлиника для взрослых и для детей, плавательный бассейн. Кроме того, в новом жилом комплексе построят бульвар с зелеными насаждениями, озеленить пообещали и участки между домами. Однако на вопрос «Как скоро?» внятного ответа так и не дали — вопрос утонул в общей словесной перепалке. С вопросом выступила и советник губернатора Светлана Мананкина — по ее словам, плотность застройки в новом ЖК слишком велика, почти в два раза выше, чем указывает генплан города.
Видео: Александр Кузьмин
— Проект выполнен на основании генерального плана, мы не нарушаем никакие нормы, — таков был универсальный ответ чиновников горадминистрации практически на все вопросы, в том числе и на вопрос Мананкиной.
Общественные слушания практически сразу после начала переросли в скандал. Аплодисменты вызвали слова ростовчанина о том, что потомки не скажут спасибо за уничтожение столетней рощи. По факту, на общественных слушаниях людей, которые были не в курсе, просто поставили в известность: жилому комплексу — быть. Но ростовчане не оставляют надежду отстоять рощу, часть которой уже вырубили. Снова обсудить, как защитить ее, жители Ростова планируют 5 августа в 16:00, рядом с домом 75е на проспекте 40-летия Победы. Застройкой жилого комплекса будет заниматься компания «ЮгСтройИнвест». Разрешение компания получила в мае. 5% квартир в новостройках пообещали выделить обманутым дольщикам.
161.ru: последние новости
В день ВДВ в Ростове планируют отключить фонтаны Посол ЧМ по Ростова Лопырева станцевала в одной ночнушке на борту самолета В Ростовской области затопят археологический памятник пятого тысячелетия до н.э.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить93
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании495
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение