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Супруги из Шотландии после выигрыша в лотерею собрались в турне на кабриолете
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Супруги из Шотландии после выигрыша в лотерею собрались в турне на кабриолете 

Говорит Москва 1 час назад
Их первой покупкой стал кабриолет. Чета теперь подумывает отравиться в путешествие по Индии и Китаю, а также рассматривает возможность покупки дома на Барбадосе.
67-летний Фред — пенсионер, его 57-летняя жена уволилась с работы в порту, где она была менеджером по работе с клиентами.
ТАСС передаёт, что супруги едва не лишились приза. В магазине, где они проверяли лотерейный билет, автомат сразу не показал, что он выигрышный. Сотрудник порвал билет и выбросил в урну, однако в этот момент устройство сообщило о призе. В итоге продавец по частям достал лотерейный билет из корзины и передал супругам.
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