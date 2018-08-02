Супруги из Шотландии после выигрыша в лотерею собрались в турне на кабриолете

Их первой покупкой стал кабриолет. Чета теперь подумывает отравиться в путешествие по Индии и Китаю , а также рассматривает возможность покупки дома на Барбадосе 67-летний Фред — пенсионер, его 57-летняя жена уволилась с работы в порту, где она была менеджером по работе с клиентами. ТАСС передаёт, что супруги едва не лишились приза. В магазине, где они проверяли лотерейный билет, автомат сразу не показал, что он выигрышный. Сотрудник порвал билет и выбросил в урну, однако в этот момент устройство сообщило о призе. В итоге продавец по частям достал лотерейный билет из корзины и передал супругам.