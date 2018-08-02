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Вдоль калининградского побережья хотят построить велодорожку
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Вдоль калининградского побережья хотят построить велодорожку 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Балтийске пляжи и побережье Балтийской косы сегодня проверяет министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Заглянули и в парково-музейный комплекс. По словам министра, это новая туристическая точка на карте Янтарного края. В прошлом году, музей посетило 5000 человек, в этом ждут гораздо больше гостей. За год здесь здание восстановили, собрали новые экспозиции. Жители города активно откликаются на приглашения музейщиков дополнить выставки интересными предметами. В планах — создать на еще несколько парков на территории музея под открытым небом. Также министр сегодня прокомментировал грядущее строительство велодорожки вдоль калининградского побережья, его хотят начать уже в этом году. Стоимость — миллиард рублей.
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму правительства Калининградской области:
— Мы подписываем гранд-контракт по этому проекту уже в августе, и рассчитываем, что в конце года придут деньги для реализации этого проекта, в этом оду начнём, в следующем закончим. Проект предлагает строительство вдоль побережья, это живописная трасса, что касается ответвления в различные города, предлагаем, что сами муниципалитеты захотят сделать ответвления в свои города.
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