Вдоль калининградского побережья хотят построить велодорожку

Балтийске пляжи и побережье Балтийской косы сегодня проверяет министр по культуре и туризму Андрей Ермак . Заглянули и в парково-музейный комплекс. По словам министра, это новая туристическая точка на карте Янтарного края. В прошлом году, музей посетило 5000 человек, в этом ждут гораздо больше гостей. За год здесь здание восстановили, собрали новые экспозиции. Жители города активно откликаются на приглашения музейщиков дополнить выставки интересными предметами. В планах — создать на еще несколько парков на территории музея под открытым небом. Также министр сегодня прокомментировал грядущее строительство велодорожки вдоль калининградского побережья, его хотят начать уже в этом году. Стоимость — миллиард рублей.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму правительства Калининградской области

— Мы подписываем гранд-контракт по этому проекту уже в августе, и рассчитываем, что в конце года придут деньги для реализации этого проекта, в этом оду начнём, в следующем закончим. Проект предлагает строительство вдоль побережья, это живописная трасса, что касается ответвления в различные города, предлагаем, что сами муниципалитеты захотят сделать ответвления в свои города.