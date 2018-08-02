В Никарагуа в ходе протестов погибли 317 человек

МЕХИКО , 2 авг — РИА Новости . Число погибших в ходе идущих с апреля протестов в Никарагуа достигло 317 человек, сообщает в четверг Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

"Согласно информации Специального механизма отслеживания ситуации для Никарагуа по итогам пяти недель работы в стране, по состоянию на 30 июля число погибших с 18 апреля 2018 года достигло 317 человек", — говорится в докладе комиссии.

Из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Ранее правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека оценивала число погибших в ходе протестов в 448 человек.