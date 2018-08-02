Костромские власти проверили, как город готовят ко дню рождения

Кострому чистят и украшают к Дню города. Как узнал KOSTROMA.TODAY, и.о. главы городской администрации Олег Болоховец накануне проверил, как город готовят к празднику.

По информации пресс-службы городской администрации, каждый день на центральных улицах и в скверах идет уборка, в городе поливают цветы, моют улицы и тротуары. Также в Костроме косят траву на газонах, пропалывают цветники и обрезают кустарники.

Кроме того, специалисты освобождают от рекламных листовок стены зданий и остановки. «По общественным территориям, разумеется, больше заданий для муниципальных предприятий и учреждений. Но и к собственникам объектов есть ряд замечаний по содержанию фасадов и прилегающих территорий. Их мы тоже привлечём к устранению недостатков. День города и области — праздник общий. И наша задача — учесть все детали, которые влияют на общий праздничный облик города», — отметил Олег БОЛОХОВЕЦ.

В целом предпраздничная уборка идёт по плану. Во время сегодняшней контрольной проверки руководителям всех служб, которые отвечают за благоустройство мест проведения мероприятий, дали поручения по устранению недостатков.